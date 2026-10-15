Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αργυρουπόλεως

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη Λεωφόρο Αργυρουπόλεως, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, λόγω εργασιών.

Τα μέτρα θα διαρκέσουν έως τις 11 Μαρτίου 2027 και προβλέπουν προσωρινή, τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Σε ποιο σημείο θα γίνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν τη Λεωφόρο Αργυρουπόλεως, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αλιμούντος έως τη συμβολή της με την οδό Γραβιάς.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνεται τμηματικά στη δεξιά λωρίδα, τόσο στο ρεύμα προς Ελληνικό όσο και στο ρεύμα προς Αθήνα.

Οι ώρες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ανά ρεύμα

Οι ώρες κατά τις οποίες θα περιορίζεται η κυκλοφορία διαφέρουν ανάλογα με την κατεύθυνση των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελληνικό, η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα θα πραγματοποιείται από τις 10:00 έως τις 15:00.

Στο ρεύμα προς Αθήνα, οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται από τις 11:00 έως τις 16:00.

Πως θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα οχήματα θα κινούνται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Οι οδηγοί που θα διέρχονται από το συγκεκριμένο τμήμα της Λεωφόρου Αργυρουπόλεως καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.