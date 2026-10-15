Ρόδος: Έως τις 23 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ζημιών για τις επιχειρήσεις

Την άμεση δήλωση των καταστροφών που υπέστησαν οι επιχειρήσεις της Ρόδου, λόγω της χθεσινής κακοκαιρίας, ζήτησε η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η καταγραφή αφορά ζημιές σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, αποθηκευμένα προϊόντα και άλλα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων.

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Όπως διευκρινίζεται στην επίσημη ανακοίνωση, δεν περιλαμβάνονται οι ζημιές στα κτίρια, καθώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026.

Η καταγραφή στοχεύει στην αποτύπωση της έκτασης των ζημιών, ώστε να συσταθεί άμεσα η Επιτροπή Καταγραφής και Αποτίμησης και να γίνουν οι απαραίτητες αυτοψίες.

Σε δεύτερο στάδιο θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης.

Η Περιφέρεια τονίζει ρητά ότι η δήλωση των ζημιών αποτελεί το αρχικό στάδιο καταγραφής και δεν συνιστά την έγκριση των αποζημιώσεων.

Κάθε αίτηση θα εξετάζεται διεξοδικά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες.