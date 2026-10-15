“Φρένο” στην γραφειοκρατία- Ποιο είναι το νέο εργαλείο

Ένα νέο εργαλείο κατά της γραφειοκρατείας αποτελεί το νέο μητρώο για τις ανακληθείσες διοικητικές πράξεις.

Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία το νέο Μητρώο Ανακληθείσων Δοικητικών Πράξεων, όπως ανακοίνωσαν από κοινού τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο φέρνει την αντικατάσταση των δικαιολογητικών με τις υπεύθυνες δηλώσεις. Στόχος είναι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται απλούστερα και ευκολότερα.

Πως λειτουργεί το μητρώο

Ο πολίτης μέσω του μητρώου, μπορεί να συμπληρώνει μία υπεύθυνη δήλωση αντί να προσκομμίσει πλήθος δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση αποδειχθεί ανακριβής και ανακληθεί η πράξη που εκδόθηκε βάσει αυτής, αρμόδιος υπάλληλος καταχωρίζει στο Μητρώο τα στοιχεία της ανακληθείσας και της ανακλητικής πράξης.