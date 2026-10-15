Φωτιά στην περιοχή Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυμώνα, στον Δήμο Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάσβεσή της έχει κινητοποιηθεί επίγεια και εναέρια δύναμη της Πυροσβεστικής, με δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στον Δρυμώνα

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετέχει επίσης μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ.

Η επέμβαση των εναέριων μέσων επικεντρώνεται στη δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, με στόχο τον περιορισμό της.

Υδροφόρες της αυτοδιοίκησης στην επιχείρηση

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.