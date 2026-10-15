Η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε διαστημική αποστολή το 2027

“Στα σκαριά” είναι η πρώτη ελληνική διαστημική αποστολή

Η πρώτη ελληνική συμμετοχή σε μη επανδρωμένη διαστημική αποστολή παρουσιάστηκε σήμερα από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και τον Έλληνα αστρονάυτη Αδριανό Γολέμη.

Πρόκειται για μία συμμετοχή που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2027.

Η αποστολή ονομάζεται Vast – PAM -1. Στο εγχείρημα συμμετέχουν η NASA και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Ακόμη συμμετέχουν άλλα δύο μέλη πληρώματος ο Thomas Pesuet και ο Ales Svobada.

Κατά την διάρκεια της αποστολής θα πραγματοποιηθεί πλήθος επιστημονικών πειραμάτων σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Αυτά τα πειράματα θα καλύπτουν, πεδία όπως η ιατρική, η φαρμακολογία και η τεχνολογία, ενώ κάποια πειράματα και δράσεις θα έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μέσω αυτών η εκπαιδευτική κοινότητα θα έρθει σε επαφή με την διαστημική έρευνα και την λειτουργία του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Το πλήρωμα θα εφοδιαστεί με όλα τα απαραίτητα για την παραμονή του στο διάστημα όπως γεύματα, κατάλληλη ένδυση και ειδικό εξοπλισμό.

Ο Αδριανός Γολέμης και η συμμετοχή του στην αποστολή αποτελεί την απόδειξη της δυναμικής της Ελλάδας και της παρουσίας της στην διαστημική έρευνα και τις διεθνείς διαστημικές αποστολές.

“Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι αυτή την εβδομάδα στην πατρίδα μας, εν μέσω της εκπαίδευσής μου για την επικείμενη αποστολή αστροναυτών και μου δίνεται η ευκαιρία να μοιραστώ τις πρώτες εμπειρίες από αυτή” είπε ο αστροναύτης

Σημειώνεται η Ελλάδα πρώτη φορά εκπροσωπείται σε επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Κολωνία της Γερμανίας.

“Το ελληνικό διαστημικό πρόγραμμα έχει ήδη περάσει στην πράξη: 18 μικροδορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά και μαζί με τον Ευρωπαϊκό Διαστήματος, αναπτύσσουμε εφαρμογές για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών και την παρακολούθηση πλημμυρών” τόνισε σε δήλωσή του ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η ελληνική συμμετοχή στην διαστημική αποστολή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό για το διάστημα με τηνΕθνική Στρατηγική Διαστήματος με ορίζοντα το 2035 και το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα HELLAS SPACE 2.0 ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος.