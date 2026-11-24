Η Ζέτα Μακρυπούλια εκμεταλλεύτηκε τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών και έκανε θαλασσινό μπάνιο στα τέλη Νοεμβρίου.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από τη στιγμή χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Στα πρώτα πλάνα της ανάρτησης, η Ζέτα Μακρυπούλια απολαμβάνει τον καφέ της και τον ήλιο. Στη συνέχεια, βγάζει το παρεό της και μπαίνει στο νερό, αξιοποιώντας την καλοκαιρία που επικράτησε παρότι ημερολογιακά πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.

Το βίντεο καταγράφει την επιλογή της να κολυμπήσει σε μια περίοδο που οι θερμοκρασίες παρέπεμψαν περισσότερο σε καλοκαίρι παρά σε τέλος φθινοπώρου.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – zeta_makripoulia_official