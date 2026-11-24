Σπουδαία διεθνής επιτυχία για την πρωταθλήτρια από τις Σέρρες, που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ. Η καθημερινή μάχη ανάμεσα στην απαιτητική δουλειά της στην Αστυνομία και τον πρωταθλητισμό και το μεγάλο όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Μια σπουδαία επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό πέτυχε η Ματίνα Σωτηρίου. Η πρωταθλήτρια του μπάντμιντον από τις Σέρρες κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Guatemala International Series 2026, γράφοντας ιστορία για το ελληνικό μπάντμιντον.

Στον μεγάλο τελικό, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στη Γουατεμάλα, επικράτησε της Κολομβιανής Χουλιάνα Χιράλδο με 2-0 σετ (21-15, 21-16), κατακτώντας τον τίτλο στο απλό γυναικών.

Η εμφάνισή της ήταν εντυπωσιακή. Τέσσερις αγώνες, τέσσερις νίκες και ούτε ένα χαμένο σετ. Σύμφωνα με την Ελληνική Ομοσπονδία Μπάντμιντον, πρόκειται για την πρώτη κατάκτηση τίτλου από Έλληνα ή Ελληνίδα αθλήτρια σε διεθνές τουρνουά αυτής της κατηγορίας.

Πίσω όμως από αυτό το χρυσό μετάλλιο κρύβεται μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, θυσίες και πείσμα.

Από τη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου

Η Ματίνα Σωτηρίου δεν είναι μόνο πρωταθλήτρια. Είναι και αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, προσπαθώντας καθημερινά να συνδυάσει δύο εξαιρετικά απαιτητικούς δρόμους.

Alphanews

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Σέρρες και γνώρισε το μπάντμιντον μόλις οκτώ ετών. Από τότε δεν το εγκατέλειψε ποτέ. Στα 18 της επέλεξε να ακολουθήσει και το επάγγελμα του πατέρα της, μπαίνοντας στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Απρίλιο του 2026 στην Ελένη Λαζάρου και την ιστοσελίδα aveserres.gr, είχε περιγράψει τις δυσκολίες της καθημερινότητάς της.

Μια ημέρα που αρχίζει νωρίς, με προπόνηση το πρωί, δουλειά στην Αστυνομία και ξανά προπόνηση αργά το βράδυ.

«Είναι πολύ απαιτητική η καθημερινότητά μου, αλλά όταν αγαπάς αυτό που κάνεις βρίσκεις τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσεις», είχε πει χαρακτηριστικά.

Είχε μιλήσει ακόμη για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αθλητές, καθώς πολλές φορές καλούνται να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα για προετοιμασία, εξοπλισμό και συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις.

Παρά τα εμπόδια, η ίδια δεν σταμάτησε να κυνηγά τον μεγάλο της στόχο: τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η φετινή χρονιά είναι ήδη ξεχωριστή για τη Σερραία πρωταθλήτρια. Τον Αύγουστο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο της Ιταλίας και τώρα προσθέτει στη συλλογή της το ιστορικό χρυσό της Γουατεμάλας.

Σε εκείνη τη συνέντευξη, όταν είχε ερωτηθεί τι θα συμβούλευε ένα νέο παιδί που φοβάται να κυνηγήσει τα όνειρά του, είχε απαντήσει:

«Να μην αφήσει τον φόβο να τον σταματήσει. Όλοι φοβόμαστε στην αρχή, αλλά τα όνειρα αξίζουν την προσπάθεια».

Λόγια που σήμερα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί η Ματίνα Σωτηρίου δεν έμεινε στα όνειρα. Δούλεψε σκληρά για να τα πλησιάσει και κατάφερε να γράψει το όνομά της στην ιστορία του ελληνικού μπάντμιντον.