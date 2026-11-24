Τρεις ανήλικοι, ηλικίας 12, 13 και 14 ετών, συνελήφθησαν στην Πάτρα, καθώς φέρονται να σχεδίαζαν διάρρηξη σε εκπαιδευτικό ίδρυμα με σκοπό να πάρουν χρήματα.

Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν τους τρεις ανηλίκους και προχώρησαν σε έλεγχο.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν ένας κόφτης και ένα σιδεροπρίονο. Τα δύο εργαλεία κατασχέθηκαν και εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την αστυνομική προανάκριση, οι τρεις ανήλικοι φέρονται να είχαν σκοπό να παραβιάσουν το εκπαιδευτικό ίδρυμα και να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό από το εσωτερικό του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, ενώ η σύλληψη των τριών παιδιών επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της παραβατικότητας ανηλίκων.