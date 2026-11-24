Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε φορτηγό, απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική ο οδηγός

Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε φορτηγό, απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στη δυτική Θεσσαλονίκη, στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη.

Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος φορτηγού, ενώ ένας άνθρωπος απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η σύγκρουση έγινε περίπου στις 09:30, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο της πόλης, στο ύψος της ΔΥΠΑ. Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο δεν έχουν διευκρινιστεί.

Πιθανή εμπλοκή τρίτου οχήματος

Στο περιστατικό φέρεται να ενεπλάκη και τρίτο όχημα. Το αυτοκίνητο που προσέκρουσε στο φορτηγό υπέστη τέτοια ζημιά ώστε χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ατόμου από το εσωτερικό του.

Ο τραυματίας, που αναφέρεται ότι είναι ηλικιωμένος, παραλήφθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Πηγή Βίντεο: YouTube – Thestival.Gr