Συνολικά 23 κλοπές μέσα σε μόλις 13 μέρες φέρεται να διέπραξε σπείρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, της Πέλλας και της Ημαθίας.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 17 ετών, έπειτα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος.

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο ανήλικοι φέρεται να είχαν συγκροτήσει, μαζί με άλλα άτομα, εγκληματική οργάνωση με σκοπό την κλοπή οχημάτων και τη διάρρηξη καταστημάτων.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η δράση της ομάδας εκτείνεται από τις 24 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου 2026, με συνολικά 23 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών να καταγράφονται στους Δήμους Χαλκηδόνος, Παιονίας Κιλκίς, Πέλλας, Αλεξάνδρειας και Βέροιας.

Πρόκειται για 18 διαρρήξεις καταστημάτων, 4 κλοπές οχημάτων και μία κλοπή αντικειμένων από το εσωτερικό αυτοκινήτου.

Από τη δράση των εμπλεκομένων αφαιρέθηκαν συνολικά 8.400 ευρώ σε μετρητά, καθώς και αντικείμενα και οχήματα εκτιμώμενης αξίας 7.250 ευρώ.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων μελών της ομάδας.