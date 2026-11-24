Στην προφυλάκιση ενός 48χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του 52χρονου Ν.Γ. στη Γλυφάδα, κατέληξε η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), του «ελληνικό FBI». Ο άνδρας συνελήφθη την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Αγρίνιο, ενώ οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει έναν ακόμη 48χρονο αλλοδαπό, που φέρεται να οδηγούσε τη μοτοσικλέτα των δραστών και αναζητείται.

Ο 52χρονος, σε υπόθεση που αναφέρεται και ως δολοφονία του «Παπαγάλου», δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου στη Γλυφάδα. Η επίθεση εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 02:00, κοντά στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη.

Η ενέδρα στον 52χρονο στη Γλυφάδα

Το θύμα κινούνταν με μοτοσικλέτα όταν δύο άτομα, επίσης πάνω σε δίκυκλο, το προσέγγισαν. Ένας από τους επιβαίνοντες άνοιξε επανειλημμένα πυρ εναντίον του 52χρονου, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τον έλεγχο και να καταλήξει στο οδόστρωμα.

Οι δράστες επέστρεψαν στο σημείο πριν απομακρυνθούν και πυροβόλησαν ξανά τον άνδρα. Διερχόμενος οδηγός εντόπισε αργότερα τον 52χρονο πεσμένο δίπλα στη μοτοσικλέτα του και αρχικά εκτίμησε ότι είχε προηγηθεί τροχαίο ατύχημα, ειδοποιώντας την Άμεση Δράση.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός και ότι είχε χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος. Από τη νεκροψία-νεκροτομή προέκυψε πως ο θάνατός του οφειλόταν σε πολλαπλά τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου. Στον τόπο της επίθεσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα κάλυκες, ενώ οι πυροβολισμοί, κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, είχαν πλήξει κυρίως το κεφάλι του θύματος.

Η διαδρομή προς την Κερατέα και ο ρόλος του 48χρονου

Η προανακριτική έρευνα έδειξε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν τη μοτοσικλέτα τόσο για την προσέγγιση του 52χρονου όσο και για τη διαφυγή τους μετά την ανθρωποκτονία. Ακολούθως κατευθύνθηκαν προς την Κερατέα, όπου άφησαν το δίκυκλο σε απομονωμένη κατοικία.

Εκεί φέρεται να τους περίμενε ο συλληφθείς 48χρονος. Κατά τα στοιχεία της έρευνας, τους παρέλαβε με αυτοκίνητο και τους μετέφερε σε άλλη περιοχή της Αττικής. Ο ίδιος κατηγορείται για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία.

Στην υπόθεση αποδίδεται στον 48χρονο και η παράδοση της μοτοσικλέτας στους δράστες. Το δίκυκλο βρέθηκε κρυμμένο και αποσυναρμολογημένο σε επιμέρους τμήματα, ενώ ο κινητήρας του δεν εντοπίστηκε.

Τα ευρήματα των ερευνών και ο καταζητούμενος οδηγός

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τη μοτοσικλέτα που αποδίδεται στην τέλεση της ανθρωποκτονίας, καθώς και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο υπήρχαν τμήματα του ίδιου δικύκλου. Κατασχέθηκαν επίσης ψηφιακά πειστήρια.

Σε δεύτερο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο βρέθηκε κράνος, το οποίο φέρεται να ανήκει στον οδηγό της μοτοσικλέτας των δραστών. Από την αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού, η ΔΑΟΕ ταυτοποίησε ως οδηγό έναν 48χρονο αλλοδαπό, ο οποίος παραμένει άφαντος.

Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για αδικήματα που συνδέονταν με υποστήριξη της δράσης εγκληματικής οργάνωσης και σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Μετά την απολογία του ενώπιον του Ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Τα κίνητρα της δολοφονίας και οι συνολικές συνθήκες υπό τις οποίες οργανώθηκε η επίθεση εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας.