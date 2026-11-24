Περισσότερους από 3,4 εκατομμύρια επιπλέον επιβάτες διακίνησαν τα ελληνικά αεροδρόμια από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η επιβατική κίνηση στα 39 αεροδρόμια της χώρας με εμπορικές πτήσεις αυξήθηκε κατά 4,5%, φτάνοντας τα 79.812.452, από 76.379.091 πέρυσι.

Τα 24 αεροδρόμια, που διαχειρίζεται η ΥΠΑ, κατέγραψαν αύξηση 4,7%. Στο δεκάμηνο διακίνησαν 12.748.385 επιβάτες, έναντι 12.181.144 το 2025. Στα στοιχεία περιλαμβάνονται οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Ρεκόρ δεκαμήνου για το Ηράκλειο

Το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου πλησίασε τα 10 εκατομμύρια επιβάτες μέσα στους πρώτους δέκα μήνες του έτους. Διακίνησε 9.988.802 επιβάτες, σημειώνοντας νέο ρεκόρ δεκαμήνου και αύξηση 4,1% σε σχέση με τους 9.595.298 του αντίστοιχου διαστήματος του 2025.

Το Ηράκλειο είχε τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση μεταξύ των 24 αεροδρομίων της ΥΠΑ και τον Οκτώβριο. Μέσα σε έναν μήνα διακίνησε 1.191.128 επιβάτες, έναντι 1.172.533 τον Οκτώβριο του 2025, καταγράφοντας άνοδο 1,6%.

Αυξημένες ήταν και οι κινήσεις αεροσκαφών στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας. Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 592.270 αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών, έναντι 570.606 το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με αύξηση 3,8%.