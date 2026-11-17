Σήμερα και αύριο συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη και του 44χρονου Ηλία Βαλατσού.

Η κηδεία του 23χρονου θα τελεστεί σήμερα στην Καστοριά, τον τόπο καταγωγής του, ενώ η εξόδιος ακολουθία για τον 44χρονο θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Περιστέρι.

Από εισπνοή καπνού ο θάνατός τους

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι ο θάνατος των δύο πυροσβεστών προκλήθηκε από την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού και αιθάλης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Δεν διαπιστώθηκαν θανατηφόρες κακώσεις, ενώ καταγράφηκε πνευμονικό οίδημα. Οι αρχές περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που θα δώσουν περισσότερα στοιχεία για την έκθεση των δύο ανδρών στο μονοξείδιο του άνθρακα.

Τι συνέβη στο υπόγειο του κτιρίου

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου. Το πλήρωμα του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού ήταν το πρώτο που έφτασε στο φλεγόμενο κτίριο.

Τρεις πυροσβέστες μπήκαν στο εσωτερικό, φορώντας τον προβλεπόμενο προστατευτικό εξοπλισμό και τις αναπνευστικές συσκευές τους. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το υπόγειο, από όπου έβγαινε πυκνός μαύρος καπνός.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, δύο από αυτούς έπεσαν από την περιστρεφόμενη σκάλα. Ο τρίτος προσπάθησε να τους βοηθήσει, αλλά αναγκάστηκε να απομακρυνθεί όταν τελείωσε το οξυγόνο του και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις του.

Οι δύο συνάδελφοί του εντοπίστηκαν νεκροί στο υπόγειο.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την τραγωδία

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη ΕΔΕ για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο εγκλωβισμός των δύο πυροσβεστών, η αυτονομία των φιαλών οξυγόνου και ο χρόνος που χρειάστηκε μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι δεν είχαν επιστρέψει από το υπόγειο.

Οι απολογίες για τη φωτιά στο Ζεφύρι

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Παράλληλα, ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να βρεθούν η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της οικογένειας που συνδέεται με την υπόθεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της προανάκρισης, φέρονται να παραδέχθηκαν ότι μία από τις ανήλικες πέταξε στάχτες από σημείο θέρμανσης πάνω σε σωρό σκουπιδιών στο κλιμακοστάσιο, από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά.

Η μητέρα αντιμετωπίζει κατηγορία για εμπρησμό με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων. Ο πατέρας της οικογένειας, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, εξακολουθεί να αναζητείται.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με βασικό ζητούμενο να δοθούν απαντήσεις για όσα συνέβησαν μέσα στο υπόγειο και για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο των δύο πυροσβεστών.