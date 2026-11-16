Τραγικό τέλος είχε η έξοδος στο θέατρο για μια 79χρονη γυναίκα στο Μεσολόγγι. Η ηλικιωμένη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, έπειτα από πτώση, λίγο πριν από την έναρξη θεατρικής παράστασης, και κατέληξε σήμερα το μεσημέρι στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, όταν η γυναίκα παραπάτησε και έπεσε, χτυπώντας με δύναμη στο κεφάλι. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις της μετά το ατύχημα.

Στο σημείο βρίσκονταν εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι έσπευσαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Η 79χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Ωστόσο, η σοβαρότητα της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης που είχε υποστεί οδήγησε στην απόφαση για διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το μεσημέρι.

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου.