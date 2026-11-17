Δείτε ποια ονόματα που γιορτάζουν και ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία

Το Εορτολόγιο της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026. Ποιοι Άγιοι Γιορτάζουν Σήμερα:

Η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θαυματουργό και Επίσκοπο Νεοκαισαρείας, τον Άγιο Γεννάδιο και Μάξιμο , Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης, τους Άγιους Ζαχαρίας ο Σκυτοτόμος και Ιωάννης, τον Άγιο Μιχαήλ Γκομπρόν ο πρίγκιπας και οι συν αυτώ 134 στρατιώτες οι Μάρτυρες.

Ο Γεννάδιος υπήρξε προηγούμενος πρεσβύτερος στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας και διαδέχθηκε στο θρόνο του Πατριαρχείου τον Ανατόλιο. Υπήρξε λόγιος ιεράρχης και διακρίθηκε για την αυστηρότητα του βίου του, την παραδειγματική ταπεινότητά του και το ορθόδοξο φρόνημά του.

Το 471 παραιτήθηκε από το πατριαρχικό αξίωμα για λόγους υγείας και όρισε ως διάδοχό του τον πρεσβύτερο Ακάκιο, άνθρωπο του περιβάλλοντός του. Ο ίδιος επισκέφθηκε ως απλός μοναχός τους Αγίους Τόπους και κατόπιν την Κύπρο. Εκεί, περιπλανώμενος στην περιοχή της Πάφου, αναζητώντας το ασκητήριο του Αγίου Ιλαρίωνος, πέθανε από το πολύ κρύο.

«Μύστης των ευσεβών δογμάτων, φύλαξ και θεσμοθέτης των εκκλησιαστικών κανόνων», σύμφωνα με το εγκώμιο του Νεοφύτου του Εγκλείστου, ο Γεννάδιος καταπολέμησε την αίρεση του Μονοφυσιτισμού και γι’ αυτό τιμάται από την Εκκλησία ως άγιος.

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Γεννάδιος , Χίλντα

Πηγή:sansimera.gr