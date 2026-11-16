Μια όμορφη κίνηση εκτίμησης προς τα στελέχη του στρατού έκαναν κάτοικοι της περιοχής του Ευήνου, προσφέροντάς τους εδέσματα την ώρα που εργάζονταν για την κατασκευή της νέας γέφυρας στο παλιό «Καρέλι».

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κάτω Δοσούλα, στην Αιτωλοακαρνανία, στο σημείο του ποταμού Ευήνου όπου βρίσκεται το γνωστό χειροκίνητο πέρασμα, που για χρόνια εξυπηρετούσε τις μετακινήσεις των κατοίκων προς την απέναντι όχθη, στην περιοχή της Στράνωμας.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κάτοικοι πέρασαν από το παλιό Καρέλι και κέρασαν τους στρατιωτικούς, θέλοντας να τους ευχαριστήσουν για την προσπάθειά τους.

Οι εργασίες για τη νέα γέφυρα προχωρούν κάτω από αντίξοες συνθήκες, με τα στελέχη του στρατού να εργάζονται στο σημείο για την κατασκευή της νέας διάβασης.

Η πρωτοβουλία των κατοίκων ήταν μια μικρή αλλά ουσιαστική κίνηση συμπαράστασης. Ένα κέρασμα που έδειξε την αναγνώριση της προσπάθειας των ανθρώπων που εργάζονται για ένα σημαντικό έργο υποδομής στην περιοχή.

Βίντεο/facebook/Agriniopress