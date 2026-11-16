Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ροδόπη όταν σε σιδηροδρομική διάβαση κατέβηκαν οι μπάρες αλλά δεν ήρθε το τρένο.

Συγκεκριμένα, στην σιδηροδρομική διάβαση μεταξύ Ισάλου και Μεγάλου Δουκάτου, κατέβηκαν οι μπάρες του σιδηρόδρομου, προκειμένου να σταματήσουν τα αυτοκίνητα. Ωστόσο το τρένο δεν πέρασε ποτέ. Οι οδηγοί περίμεναν πίσω από τις μπάρες, αλλά το τρένο δεν φάνηκε.

Το περιστατικό αναδεικνύει το γεγονός του ασυγχρονισμού του συστήματος, καθώς ενώ δεν ερχόταν τρένο οι μπάρες κατέβηκαν, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούσε να συμβεί και το αντίστροφο.

Πηγή βίντεο/Instagram/xronos.gr