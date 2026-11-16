Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία στη Χίο, μετά από επίθεση σε βάρος μιας 15χρονης. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη της Χίου, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους κατέγραφε τον ξυλοδαρμό με το κινητό του.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στην επίθεση συμμετείχαν τρία κορίτσια, ηλικίας 14, 14 και 12 ετών. Οι ανήλικες φέρονται να άσκησαν σωματική βία στη 15χρονη, προκαλώντας της τραυματισμό.

Την ίδια ώρα, ένας 13χρονος βιντεοσκοπούσε όσα συνέβαιναν. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Χίου εντόπισαν και συνέλαβαν και τους τέσσερις ανηλίκους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Χίου.