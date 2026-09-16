Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας που μετέφερε 4 αλλοδαπούς

Ένας αλλοδαπός άνδρας συνελήφθη χτες βράδυ σε περιοχή του Κιλκίς, καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει με το όχημά του τέσσερις αλλοδαπούς άνδρες προς το εσωτερικό της χώρας. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας.

Εντοπίστηκε με τέσσερις αλλοδαπούς στο όχημα

Οι αστυνομικοί, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, εντόπισαν τον άνδρα να οδηγεί όχημα ιδιοκτησίας του. Στο εσωτερικό του οχήματος είχε επιβιβάσει τέσσερις αλλοδαπούς άνδρες, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας. Κατά τον έλεγχο, ο οδηγός υπέδειξε άδεια ικανότητας οδήγησης αμφιβόλου γνησιότητας. Η άδεια κατασχέθηκε από τις Αρχές.

Απαγόρευση εισόδου για δύο από τους αλλοδαπούς

Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, σε βάρος δύο από τους τέσσερις αλλοδαπούς που επέβαιναν στο όχημα εκκρεμούσε εθνικό διοικητικό μέτρο απαγόρευσης εισόδου στην ελληνική επικράτεια. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, αλλά και χρηματικού ποσού που βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.