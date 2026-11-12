Χριστούγεννα: Στις 24 Νοεμβρίου η φωταγώγηση του δέντρου

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ήδη ξεκινήσει.

Στις 24 Νοεμβρίου στις 17:30 ξεκινά η ανοιχτή γιορτή για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος.

Όπως και την προηγούμενη χρονιά, πρωταγωνιστής θα είναι ένα έλατο, ύψους 21 μέτρων, που θα φτάσει στο Σύνταγμα από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου της Αρκαδίας.

Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 17:45 με την Big Band Δήμου Αθηναίων και χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στις 18:30, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα μεταφέρει τη μαγεία των γιορτών μέσα από τις μουσικές της.

Την παρουσίαση της γιορτής θα αναλάβει ο Γιώργος Λιανός.

Στις 19:00, η Μαρίνα Σπανού θα ανέβει στη σκηνή με τους μουσικούς της, για να τραγουδήσει για την Αθήνα και να μεταμορφώσει την πλατεία Συντάγματος σε μουσική σκηνή. Η μεγάλη στιγμή της βραδιάς θα ξεκινήσει στις 19:30 με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τον Γιώργο Λιανό και τη Μαρίνα Σπανού να δίνουν μαζί το σύνθημα για τη φωταγώγηση του δέντρου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με παράλληλη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τη διερμηνέα Μαρία Βλάμη, κάνοντας τη γιορτινή εμπειρία προσβάσιμη σε όλους.

«Η Αθήνα φορά ήδη τα γιορτινά της και γεμίζει με το πιο όμορφο φως των Χριστουγέννων, το φως της ελπίδας, της αλληλεγγύης, της ζεστασιάς. Ένα πανέμορφο, καταπράσινο έλατο από φυτώριο, ύψους 21 μέτρων, από τα ψηλότερα που είχε η Αθήνα, θα ταξιδέψει από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου του Δήμου Τρίπολης για να στηθεί στην πλατεία Συντάγματος και να γίνει το λαμπερό σημείο αναφοράς των Χριστουγέννων στην πόλη. Σας περιμένουμε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου με υπέροχες μουσικές, χαρά και αισιοδοξία και πάνω απ’ όλα, με μια μεγάλη, ανοιχτή αγκαλιά για όλες και όλους. Θα μετρήσουμε όλοι μαζί αντίστροφα, θα ανάψουμε τα φώτα στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο και θα φωταγωγήσουμε γιορτινά την πόλη. Ας κάνουμε αυτά τα Χριστούγεννα μια γιορτή που θα μας ενώσει ακόμα περισσότερο», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας.

Ο στολισμός της πλατείας Συντάγματος

Το χριστουγεννιάτικο σκηνικό της Αθήνας θα απλωθεί και φέτος σε ολόκληρη την πόλη, μεταμορφώνοντας τους δρόμους, τις πλατείες και όλα τα γνώριμα σημεία της πρωτεύουσας σε ένα λαμπερό γιορτινό τοπίο. Το επιβλητικό έλατο θα στολιστεί παραδοσιακά με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια από πλεξιγκλάς και χιλιάδες μέτρα λαμπιόνια. Φέτος, ξεχωρίζει και η γιορτινή γιρλάντα, που θα αγκαλιάσει τα κλαδιά του.

Το δέντρο δεν θα είναι το μοναδικό γιορτινό στοιχείο στην πλατεία. Συνολικά, η πλατεία θα στολιστεί με 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή περίπου 168.000 λαμπιόνια. Στις κολώνες της πλατείας θα τοποθετηθούν στεφάνια και φωτεινά αστέρια, ενώ ένας φωτεινός Άγιος Βασίλης θα αποτελέσει σημείο διάδρασης για τους περαστικούς. Την οδό Ερμού θα κοσμήσει και φέτος μία φωτεινή πύλη με καρυοθραύστες, μαζί με γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια, που συνδέουν οπτικά τον πεζόδρομο με το Σύνταγμα.

Με τον ανασχεδιασμό του εορταστικού στολισμού για όλη την πόλη, οι γειτονιές θα έχουν νέα χριστουγεννιάτικη όψη. Η Βασιλίσσης Σοφίας και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας θα αποκτήσουν νέο εορταστικό φωτισμό, με σύγχρονα υλικά, τα οποία θα δώσουν ένταση στη φωτεινότητα. Η Πατησίων θα έχει φέτος διαφορετικό εναέριο εορταστικό διάκοσμο και η Ερμού θα στολιστεί από γιρλάντες με κρεμαστά αστεράκια. Δρόμοι, όπως η οδός Αριστοτέλους, θα αποκτήσουν χριστουγεννιάτικο φωτισμό για πρώτη φορά.

Ο Χριστουγεννιάτικος στολισμός στο κέντρο της Αθήνας

Ο φετινός στολισμός περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εκατοντάδες σημεία:

– Tοποθετούνται συνολικά 77.220 μέτρα γιρλάντας, αγκαλιάζοντας 50 διαφορετικά σημεία της πόλης, όπως πλατείες, δρόμους και δημόσια κτίρια, δημιουργώντας αίσθηση θαλπωρής.

– Εμπλουτίζεται το δίκτυο οδοφωτισμού με 1.958 επιστήλια φωτιστικά τοποθετημένα σε 84 κεντρικές και περιφερειακές τοποθεσίες, προσφέροντας γιορτινή λάμψη.

– 1.315 εναέρια διακοσμητικά εκτείνονται σε περισσότερα από 26 επιλεγμένα σημεία και οδικές αρτηρίες της πόλης.

– 1.330 τεμάχια φωτοσωλήνες προσθέτουν γεωμετρία και ένταση στο γιορτινό σκηνικό, που αναδεικνύουν 44 διαφορετικές γειτονιές.

– 62 τρισδιάστατες επίγειες συνθέσεις διάσπαρτες σε 60 πλατείες και πεζόδρομους της πόλης, θα αποτελούν σταθερούς πόλους έλξης και photo spots για μικρούς και μεγάλους.

Ο Δήμος Αθηναίων χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνολογία LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για τον εορταστικό φωτισμό της πόλης. Σύντομα θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων δράσεων, με ένα πλούσιο μωσαϊκό εκδηλώσεων, που θα απλωθούν στις γειτονιές της Αθήνας.

Οικογενειακές και παιδικές δραστηριότητες, γιορτινές εκπλήξεις στις γειτονιές, συναυλίες, πάρτι για τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, αλλά και οι καθιερωμένες εκδηλώσεις της παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, με συναντήσεις, μουσική και γιορτινή διάθεση.