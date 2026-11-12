Πάτρα: Έκλεβε σπίτια και άρπαζε αλυσίδες από γυναίκες

Έξι διαρρήξεις και ληστείες μέσα σε μόλις 12 ημέρες φέρεται να διέπραξε ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής στην Πάτρα, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος εισέβαλε σε σπίτια και επιτέθηκε σε δύο γυναίκες, από τις οποίες άρπαξε κοσμήματα χρησιμοποιώντας σωματική βία. Η συνολική αξία των χρημάτων και των αντικειμένων που αφαίρεσε ξεπερνά τα 2.000 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, απλή σωματική βλάβη και διακεκριμένες κλοπές, που φέρεται να τελέστηκαν κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Έξι εγκληματικές ενέργειες σε 12 ημέρες

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, μέσα σε διάστημα 12 ημερών ο συλληφθείς φέρεται να διέπραξε συνολικά έξι εγκληματικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρεις διαρρήξεις κατοικιών, μία απόπειρα κλοπής και δύο ληστείες σε βάρος γυναικών.

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στα θύματά του και να τους άρπαξε με τη βία αλυσίδες λαιμού και σταυρούς. Από τις επιθέσεις οι δύο γυναίκες υπέστησαν σωματικές βλάβες.

Παραβίαζε πόρτες και παράθυρα για να μπει στα σπίτια

Όσον αφορά τις διαρρήξεις, ο κατηγορούμενος φέρεται να έβαζε στο στόχαστρο κυρίως ισόγειες κατοικίες. Για να εισέλθει στο εσωτερικό τους, παραβίαζε πόρτες και μπαλκονόπορτες ή εκμεταλλευόταν ανοιχτά παράθυρα.

Στη συνέχεια ερευνούσε τους χώρους και αφαιρούσε χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές. Μάλιστα, όταν γινόταν αντιληπτός από τους ενοίκους, δεν δίσταζε να χρησιμοποιήσει σωματική βία για να καταφέρει να διαφύγει.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τα ρούχα που φέρεται να φορούσε κατά τη διάρκεια των εγκληματικών ενεργειών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.