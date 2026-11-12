Γαμπρός συνελήφθη για… μπαλωθιές 3 μέρες πριν παντρευτεί

Ένας 32χρονος στην Κρήτη συνελήφθη τρεις ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο γάμο του, έπειτα από περιστατικό με μπαλωθιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, κατά την διάρκεια του πρόγαμου. Οι μπαλωθιές αποδίδονται σε τρίτο άτομο, ωστόσο η έρευνα που διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου κατέληξε στη σύλληψη του μέλλοντα γαμπρού.

Όπως αναφέρεται, οι πυροβολισμοί έγιναν από άλλο πρόσωπο, όμως τα «σκάγια» της υπόθεσης έφτασαν στον 32χρονο, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη λίγο πριν από την τελετή του γάμου του.

Κακουργηματική δίωξη σε βάρος του 32χρονου

Σε βάρος του συλληφθέντα ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Σήμερα παρουσιάστηκε στις δικαστικές Αρχές για την απολογία του.

Η δικαστική εξέλιξη συνέπεσε με τις τελευταίες ημέρες πριν από τον γάμο του, που ήταν προγραμματισμένος για αύριο.