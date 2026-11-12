Ρόδος: 24χρονη διακινούσε κοκαΐνη

Στη σύλληψη μιας 24χρονης προχώρησαν το απόγευμα της 10ης Νοεμβρίου αστυνομικοί στη Ρόδο, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10,2 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, δύο κινητά τηλέφωνα και 700 ευρώ.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι είχαν προηγουμένως συλλέξει και αξιολογήσει στοιχεία για την υπόθεση.

Σε βάρος της 24χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση.

Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου.