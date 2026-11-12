Πολυτεχνείο: Νέοι περιορισμοί από την Πρυτανεία – Οι αντιδράσεις

Η αλλαγή του μοντέλου των εορτασμών για την επέτειο του Πολυτεχνείου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τη φοιτητική κοινότητα. Η Πρυτανεία έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς, προτείνοντας ακόμη και αστυνόμευση στον ιστορικό χώρο. Στη γραμμή αυτη, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι αντιπαραβάλλουν τη σημασία ενός Πολυτεχνείου ανοιχτού στον λαό.

Οι απαγορευσεις της Πρυτανείας προβλέπουν σημαντικές αλλαγές για τον τριήμερο εορτασμό από τις 15 έως τις 17 Νοέμβρη. Μεταξύ άλλων, όλα τα κτήρια θα παραμείνουν κλειστά από τις 13 και οι πύλες θα είναι επίσης κλειστές ήδη από τις 13 και 14 Νοεμβρίου. Επιπλέον, φέτος δεν θα παραχωρηθεί αίθουσα ούτε στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών.

Τα μέτρα της Πρυτανείας

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο της Πρυτανείας είναι να παραμείνουν κλειδωμένα όλα τα κτήρια του ιστορικού συγκροτήματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων. Καμία αίθουσα δεν θα διατεθεί για τις εκδηλώσεις, που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για τα ιστορικά γεγονότα, αλλά και εκθέσεις ή προβολές ντοκιμαντέρ από τους Φοιτητικούς Συλλόγους.

Οι εξωτερικοί χώροι, που προβλέπεται να διατεθούν στους συλλογικούς φορείς, πρόκειται να είναι λιγότεροι. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στους εξωτερικούς χώρους.

Οι πύλες του ΕΜΠ θα ανοίγουν από τις 8:30 π.μ. και θα κλείνουν στις 18:00. Σύμφωνα με τους φοιτητικούς συλλόγους, η ενέργεια αυτή πρόκειται να εμποδίσει τυχόν εργαζόμενους, που θέλουν να επισκεφθούν τον χώρο με τις οικογένειές τους, μετά το πέρας της εργασίας τους.

Οι αντιδράσεις από την πανεπιστημιακή κοινότητα και τον ΣΦΕΑ

Όπως έγινε γνωστό, η ανακοίνωση για τα περιοριστικά μέτρα και την εντατικοποίηση της αστυνόμευσης προκάλεσε την αντίδραση του ΣΦΕΑ. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Βαγγέλης Γκιούγκης, τόνισε πως «στον ιστορικό χώρο δεν έχουν θέση ούτε αστυνομικές δυνάμεις ούτε έκτροπα, απευθύνοντας κάλεσμα για συγκρότηση κοινών επιτροπών λαϊκής και φοιτητικής περιφρούρησης».

Σε συνέντευξη Τύπου, που έγινε τη Δευτέρα στα Προπύλαια, εκπρόσωποι Φοιτητικών Συλλόγων, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας έκαναν λόγο για υπονόμευση του τριήμερου εορτασμού.

Το τεταμένο κλίμα, που πυροδοτήθηκε μετά τα γεγονότα στον τριήμερο εορτασμό το 2025, ανάμεσα σε ομάδες ατόμων, εντάθηκε ακόμη παραπάνω μετά την επίθεση στη Γενική Συνέλευση του Μαθηματικού του ΕΚΠΑ. Η εκλεγμένη στο Διοικητικού Συλλόγου του Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού, Ναταλία Λαμπρινιάδη, υπογράμμισε ότι «αυτά που συνέβησαν στη Γενική Συνέλευση του Μαθηματικού Αθήνας ήταν άνευ προηγουμένου. Αυτή η επίθεση είναι μια προβοκατόρικη επίθεση. Εμείς πιστεύουμε ότι κάποιους το Πολυτεχνείο τους ενοχλεί, γιατί το Πολυτεχνείο αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση αγώνα».