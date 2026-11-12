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Παράταση αιτήσεων εκπαιδευτικών έως τις 16 Νοεμβρίου για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Η αρχική προθεσμία έληγε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/11/2026 13:16
Παράταση αιτήσεων εκπαιδευτικών έως τις 16 Νοεμβρίου για την Ενισχυτική Διδασκαλία
INTIME

Νέα προθεσμία έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 έχουν οι εκπαιδευτικοί για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η αρχική προθεσμία έληγε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Ωστόσο, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, δόθηκε παράταση τριών ημερών, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσω του ΟΠΣΥΔ.

Αλλαγή στις θέσεις εκπαιδευτικών στη Β΄ Αθήνας

Η νέα απόφαση περιλαμβάνει και τροποποίηση στον αριθμό των απαιτούμενων εκπαιδευτικών για συγκεκριμένο κλάδο.

Ειδικότερα, οι θέσεις για εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ08/ΠΕ89.01 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας μειώνονται από μία σε μηδέν.

Κατά τα λοιπά, όλοι οι όροι της αρχικής πρόσκλησης παραμένουν σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη νέα καταληκτική ημερομηνία και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

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