Νίκαια: Απρόσμενο τετ α τετ γάτας με αλεπού ανάμεσα σε οχήματα

Μια αλεπού και μια αδέσποτη γάτα βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο σε δρόμο της Νίκαιας, ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε και, όπως αναφέρεται, σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου.

Κάτοικος της περιοχής παρακολούθησε τη συνάντηση από το μπαλκόνι του σπιτιού του. Τα δύο ζώα στάθηκαν σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, χωρίς να καταγραφεί σύγκρουση ή άμεση φυγή.

Η γάτα και η αλεπού στον δρόμο της Νίκαιας

Η γάτα παρέμεινε κοντά στην αλεπού και την παρατηρούσε, ενώ το άγριο ζώο κινήθηκε αργά στον δρόμο. Το στιγμιότυπο ανέδειξε την παρουσία της αλεπούς μέσα σε ένα πυκνοκατοικημένο αστικό περιβάλλον, με πολυκατοικίες και οχήματα γύρω της.

Η αλληλεπίδραση των δύο ζώων διήρκεσε λίγα δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η αλεπού συνέχισε την πορεία της ανάμεσα στα αυτοκίνητα, απομακρυνόμενη από το σημείο όπου βρισκόταν η γάτα.

Η αλεπού κατευθύνθηκε προς την άκρη του δρόμου και λίγο αργότερα στρίβοντας χάθηκε πίσω από φυλλώματα και θάμνους αυλής. Η γάτα παρέμεινε στο σημείο της συνάντησης.

Πηγή Βίντεο: TikTok – SD!!!