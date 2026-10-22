Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Ambassador στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης…ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης διαθέτει όλους τους τίτλους και την εμπειρία για να εκπροσωπήσει την Αγορά του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται να προωθήσει τις σημαντικές διεργασίες θα «γεννήσουν» το σινεμά και οι σειρές του αύριο, ενώ θα επικοινωνήσει σε δημιουργούς, δημοσιογράφους και στο ευρύ κοινό τον κομβικό ρόλο της Αγοράς, της μεγαλύτερης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η πιο πρόσφατη τηλεοπτική επιτυχία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη ήταν η σειρά «Μαέστρο», η οποία ξεκίνησε το 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2026. Το «Μαέστρο» ήταν η πρώτη ελληνική σειρά, που αγοράστηκε από ξένη πλατφόρμα για παγκόσμια διανομή. Μπήκε στην παγκόσμια λίστα των 10 κορυφαίων σειρών για μη αγγλόφωνες τηλεοπτικές παραγωγές, κατορθώνοντας μια σημαντική «νίκη» για την Ελλάδα στη διεθνή σκηνή. Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης ετοιμάζει την επόμενη ταινία μεγάλου μήκους, κάνοντας τη μεγάλη επιστροφή του στον κινηματογράφο.

Στη Θεσσαλονίκη θα συναντήσει τους ανερχόμενους δημιουργούς, που συμμετέχουν στην Αγορά, και θα τους ενθαρρύνει στα επόμενα τους βήματα. Παράλληλα, θα είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους επαγγελματίες, τους καλλιτέχνες και, φυσικά, το κοινό.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αναφέρει σχετικά με τον ρόλο του στο Φεστιβάλ:

«Δέχτηκα με μεγάλη χαρά να είμαι φέτος ο ambassador της Αγοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης γιατί έχω περάσει από όλα τα στάδια που χρειάζονται για να γίνει μια ταινία ή μία σειρά. Θυμάμαι πάντα το άγχος του νέου δημιουργού που έχει μια ιστορία να πει αλλά δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει. Το φεστιβάλ είναι μια πολύ καλή αρχή. Είναι ο ιδανικός χώρος για να βρουν οι δημιουργοί καθοδήγηση, συνεργάτες και θάρρος. Θα είμαι εκεί για να υποστηρίξω τις προσπάθειές τους».

Η Αγορά, που θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 14 Νοεμβρίου, προσφέρει μια σειρά από ευκαιρίες για δικτύωση και συμπαραγωγές, στην παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία. Οι δραστηριότητες της θα πραγματοποιηθούν σε υβριδική μορφή, δηλαδή τόσο σε φυσικούς όσο και σε διαδικτυακούς χώρους. Θα παρουσιαστεί ένα πλούσιο φάσμα από δράσεις της βιομηχανίας, που θα θέτουν στο επίκεντρο τις χώρες από την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Η Αγορά προσφέρει τον κατάλληλο χώρο δικτύωσης και ανταλλαγής know-how, ώστε οι επαγγελματίες να μπορέσουν να βρουν την ομάδα και τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα τους. Επιπλέον, διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και τη δικτύωση και τη δημιουργική συνεργασία σε ολόκληρο το φάσμα της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι να ισχυροποιηθεί η Αγορά ακόμη περισσότερο ως ένα ιδανικό πεδίο συνάντησης για παραγωγούς, σκηνοθέτες και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο.

Πηγή: Facebook- Thessaloniki International Film Festival