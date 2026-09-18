Xρησιμοποιούσαν ΑΙ για κλωνοποίηση φωνών

Εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., εγκληματική οργάνωση, που διέπραττε απάτες και κλοπές, χρησιμοποιώντας εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), αλλά και έχοντας ως πρόσχημα , ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας, κ.λπ..

Έτσι, οι αστυνομικοί, οργάνωσαν επιχείρηση στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, όπου συνελήφθησαν δυο μέλη της οργάνωσης, που είχαν αφαιρέσει από σπίτι τιμαλφή, αξίας 30.000 ευρώ.

Τα δυο συγκεκριμένα άτομα, ηλικίας 23 και 25 ετών, ήταν οι «εισπράκτορες» της οργάνωσης.

Οι αστυνομικοί, σχημάτισαν δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, διακεκριμένες κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με όφελος άνω των 120.000 ευρώ, περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα τρία έχουν ταυτοποιηθεί.

Η οργάνωση διέθετε διακριτή εσωτερική δομή, με μέλη που είχαν αναλάβει διευθυντικούς ρόλους, καθώς και «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες».

Ωστόσο, ο ρόλος των «τηλεφωνητών», ήταν η ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί τους, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένοι με τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη δραστηριότητά τους.

Χαρακτηριστικό της δράσης της οργάνωσης, αποτελούσε η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (A.I.) για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος, με σκοπό την ενίσχυση της πειστικότητας του προσχηματικού σεναρίου και την κάμψη τυχόν αμφιβολιών του.

Μέχρι στιγμής έχει πιστοποιηθεί η εμπλοκή των μελών της οργάνωσης σε επιπλέον πέντε περιπτώσεις με παρόμοια μεθοδολογία, ενώ εξιχνιάστηκε κλοπή οχήματος που τελέστηκε στις 14/9/2026 και τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ως το «επιχειρησιακό όχημα» τους.

Συνολικά, από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα όχημα Δημόσιας Χρήσης και δυο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Εκτιμάται ότι, το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ παραπέμφθηκαν στον Ανακριτή.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, εφιστάται εκ νέου η προσοχή των πολιτών σε τηλεφωνικές κλήσεις κατά τις οποίες άγνωστα πρόσωπα προσποιούνται υπαλλήλους Οργανισμών κοινής ωφέλειας, δημόσιων Υπηρεσιών, εταιρειών τηλεπικοινωνιών, τραπεζών, λογιστικών γραφείων ή άλλων Φορέων (σχετ. το από 13-08-2026 Δελτίο Τύπου).

Για την προστασία τους, οι πολίτες καλούνται:

-να διακόπτουν αμέσως κάθε ύποπτη τηλεφωνική επικοινωνία,

-να μην αποκαλύπτουν προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες για τη σύνθεση του νοικοκυριού ή για ενδεχόμενη απουσία τους από την οικία,

-να μην θεωρούν ότι μία γνώριμη φωνή αποτελεί από μόνη της επαρκή επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που ακούγεται,

-να τερματίζουν την κλήση και να επικοινωνούν οι ίδιοι με το συγγενικό τους πρόσωπο, καλώντας σε τηλεφωνικό αριθμό που ήδη γνωρίζουν,

-να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του προσώπου που καλεί (π.χ. μέσω ερώτησης ή πληροφορίας που γνωρίζουν αποκλειστικά τα μέλη της οικογένειας ή μέσω κάποιας προκαθορισμένης λέξης ή φράσης ασφαλείας),

-να μην ανοίγουν την είσοδο και να μην επιτρέπουν την πρόσβαση αγνώστων στην οικία αποκλειστικά βάσει τηλεφωνικής υπόδειξης, ακόμη και αν κατά τη συνομιλία ακούγεται η φωνή συγγενικού προσώπου,

-να μην παραδίδουν και να μην τοποθετούν χρήματα ή τιμαλφή σε σημεία που τους υποδεικνύονται τηλεφωνικά,

-να επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε προγραμματισμένη εργασία επικοινωνώντας οι ίδιοι με τον Οργανισμό ή τον Φορέα, αποκλειστικά μέσω του επίσημου αριθμού επικοινωνίας του και

-να ενημερώνουν άμεσα τα οικεία τους πρόσωπα εάν έχουν προηγουμένως δεχθεί ύποπτη τηλεφωνική κλήση.

Υπενθυμίζεται ότι κανένας πραγματικός τεχνικός έλεγχος δεν απαιτεί την αποκάλυψη του σημείου φύλαξης ή την παράδοση χρημάτων, κοσμημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενημέρωση ηλικιωμένων συγγενών και ανήλικων μελών της οικογένειας, ώστε να γνωρίζουν ότι ακόμη και μία απολύτως γνώριμη φωνή στο τηλέφωνο μπορεί να έχει υποστεί τεχνική επεξεργασία ή τεχνητή αναπαραγωγή.

Σε περίπτωση ύποπτης τηλεφωνικής επικοινωνίας ή εμφάνισης αγνώστων στην οικία, ακόμη και αν δεν ολοκληρώθηκε η εξαπάτηση, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία, καλώντας στο 100 ή στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, και να διατηρούν, εφόσον είναι δυνατό, τον αριθμό από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η κλήση και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.