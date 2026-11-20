Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 57χρονος οδηγός φορτηγού, μετά από εκτροπή του οχήματός του εκτός δρόμου. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ ο άνδρας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το τροχαίο περίπου στις 14:45. Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, από τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Αλιβερίου και Καρύστου, καθώς και εθελοντές.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού με διασωστικά εργαλεία

Η κατάσταση του οδηγού έκανε αναγκαία την επέμβαση των πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό του από το φορτηγό. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδικά διασωστικά εργαλεία και κατάφεραν να τον απομακρύνουν από το όχημα.

Στη συνέχεια, ο 57χρονος παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή του φορτηγού.