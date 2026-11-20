Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρας, όταν μία γυναίκα τραυματίστηκε μετά από πτώση υλικών από εργασίες που πραγματοποιούνταν σε κτίριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα περπατούσε στο κέντρο της πόλης όταν έπεσαν πάνω της υλικά από εργασίες, οι οποίες εκτελούνταν σε κτήριο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οπόίες έγινε το περιστατικό.