Τη δική της απάντηση στα σχόλια του Βασίλειου Κωστέτσου για ρούχο που φόρεσε και θύμιζε, σύμφωνα με τον σχεδιαστή, παλαιότερη δημιουργία του έδωσε η Βίκυ Καγιά. Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day», το μοντέλο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λόγος παρεξήγησης, τονίζοντας πως εκτιμά τον σχεδιαστή και δεν του κρατά κακία.

Η Βίκυ Καγιά εξήγησε ότι η φόρμα που φόρεσε για το τρέιλερ των MAD ήταν επιλογή του στυλίστα της και προέρχεται από τον οίκο Stella McCartney. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ο Βασίλειος Κωστέτσος είχε παρουσιάσει παρόμοια δημιουργία στο παρελθόν.

«Δεν μπορώ να κακιώσω στον Βασίλη, γιατί τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ξεκινήσει μαζί και ο Βασίλης είναι ένας από αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο σχεδιαστής είναι πρωτοπόρος σε αρκετά πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν παρόμοιες δημιουργίες από διαφορετικούς οίκους.

Η παρεξήγηση με τη Ναόμι Κάμπελ

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην ιστορία που είχε διηγηθεί για τη Ναόμι Κάμπελ, η οποία είχε προκαλέσει την αντίδραση του σχεδιαστή.

Ο Βασίλειος Κωστέτσος είχε σχολιάσει μέσω Instagram, γράφοντας «ας σταματήσουν κάποιες επιτέλους αυτές τις μυθοπλασίες».

Η Καγιά διευκρίνισε ότι ποτέ δεν είπε πως η Ναόμι Κάμπελ τής έκλεψε τα ρούχα. Όπως εξήγησε, το διάσημο μοντέλο είχε διαφωνία για τα δικά του ρούχα, πήρε στη συνέχεια τα δικά της, αλλά τελικά δεν τα επέλεξε για την επίδειξη.

Τι αποκάλυψε για τον γάμο της

Στις δηλώσεις της η Βίκυ Καγιά μίλησε και για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι με τον σύζυγό της μετρούν 12 χρόνια γάμου.

Δεν έκρυψε, μάλιστα, ότι στη διάρκεια της κοινής τους πορείας έχουν περάσει και κρίσεις, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες που προκύπτουν σε μια μακροχρόνια σχέση.