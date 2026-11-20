Σε τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο.

Οι παρεμβάσεις που απομένουν να επικεντρώνονται στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στην τοποθέτηση του φωτισμού ανάδειξης και στις τελευταίες τεχνικές εργασίες για την επαναλειτουργία του μνημείου.

Όπως προβλέπει ο προγραμματισμός του υπουργείου Πολιτισμού, το τέμενος αναμένεται να είναι πλήρως προσβάσιμο στους επισκέπτες έως το τέλος του 2026.

Ο σχεδιασμός του νέου φωτισμού αποσκοπεί στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του μνημείου, τόσο στους εσωτερικούς χώρους όσο και στις εξωτερικές του πλευρές. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Πολιτισμού και τον τακτικό προϋπολογισμό.

Φωτογραφία: Υπουργείο Πολιτισμού﻿

Σε δηλώσεις της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία του τεμένους, χαρακτηρίζοντάς το ένα από τα σημαντικότερα οθωμανικά μνημεία, που κατασκευάστηκαν στα ευρωπαϊκά εδάφη της αυτοκρατορίας πριν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με την επιγραφή που βρίσκεται στην κεντρική είσοδο, η επίσημη έναρξη λειτουργίας του τοποθετείται στον Μάρτιο του 1420.

Φωτογραφία: Υπουργείο Πολιτισμού﻿

Η αποκατάσταση του κτιρίου αποτέλεσε ένα σύνθετο και ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, κυρίως εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά του 2017. Για την εκπόνηση και την εφαρμογή των εργασιών αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μέσω του οποίου μελετήθηκαν και καταγράφηκαν τα αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του μνημείου. Τις εργασίες συντήρησης ανέλαβε η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων.

Αυτή την περίοδο, πραγματοποιούνται οι τελευταίες παρεμβάσεις στην ξυλόγλυπτη διακόσμηση της οροφής και του κεντρικού τρούλου. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνονται οι εργασίες στον εξωτερικό χώρο και η εγκατάσταση του συστήματος φωτισμού. Βασική επιδίωξη του υπουργείου είναι η επαναφορά του τεμένους στην πολιτιστική και κοινωνική καθημερινότητα της πόλης, προσφέροντας έναν σημαντικό επισκέψιμο χώρο τόσο στους κατοίκους όσο και στους τουρίστες.

Ο νέος φωτισμός του τεμένους

Η αρχική μελέτη φωτισμού εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες ανάδειξης του κτιρίου. Η λύση που εφαρμόζεται σε αυτή τη φάση έχει προσωρινό χαρακτήρα και προβλέπεται να ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει διαφορετικές προτάσεις και εξειδικευμένους φωτοτεχνικούς υπολογισμούς.

Κεντρικός στόχος είναι να αναδειχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η αρχιτεκτονική δομή, η μορφολογία και η ιστορική ταυτότητα του μνημείου, χωρίς να επηρεαστούν τα αυθεντικά του στοιχεία.

Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε φωτισμός θερμού λευκού χρώματος, ενώ τα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν με διακριτικό τρόπο. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα απομάκρυνσής τους χωρίς να προκληθούν φθορές ή να απαιτηθούν επεμβάσεις στα διακοσμητικά χαρακτηριστικά του κτιρίου.

Εξωτερικά, ο φωτισμός θα αναδεικνύει και τις τέσσερις πλευρές του τεμένους, καθώς και την επιβλητική κατασκευή του μιναρέ. Στο εσωτερικό, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τέσσερις κεντρικούς πεσσούς, στο μιχράμπ και στην ανακατασκευασμένη ξύλινη οροφή. Φωτισμός θα τοποθετηθεί επίσης στα παρτέρια, που περιβάλλουν το μνημείο.

Φωτογραφία: Υπουργείο Πολιτισμού﻿

Οι εργασίες αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά

Το πρόγραμμα αποκατάστασης περιλάμβανε εκτεταμένες εργασίες σε βασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του τεμένους. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στις τοιχοποιίες, στο λίθινο περιμετρικό γείσο, στην ξύλινη στέγη και οροφή, στο μιχράμπ, στις τοιχογραφίες, καθώς και στον μιναρέ.

Παράλληλα, συντηρήθηκαν τα εσωτερικά δάπεδα και τα ξύλινα τμήματα του κτιρίου, ενώ εγκαταστάθηκαν σύγχρονα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και αναβαθμίστηκαν οι υποδομές πυροπροστασίας και ασφάλειας.

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Αλλαγές προβλέπονται και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το τέμενος. Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, θα δημιουργηθεί νέα πλατεία μπροστά από την κεντρική σκάλα και τη δυτική πλευρά του μνημείου, σε άμεση γειτνίαση με την κεντρική πλατεία του Διδυμοτείχου. Επιπλέον, θα κατασκευαστεί περιμετρικός διάδρομος για την ασφαλή και άνετη κίνηση των πεζών.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το τέμενος Βαγιαζήτ αναμένεται να αποτελέσει ξανά ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά και πολιτιστικά σημεία αναφοράς του Διδυμοτείχου.