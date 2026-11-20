Νέο περιστατικό με λύκο που πλησίασε κατοικημένη περιοχή και ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με άνθρωπο σημειώθηκε στη Νικήτη Χαλκιδικής.

Μια γυναίκα βγήκε στον δρόμο κρατώντας φακό και βρέθηκε ξαφνικά απέναντι από το άγριο ζώο, το οποίο δεν απομακρύνθηκε.

Η εξέλιξη ήταν ακόμη πιο ανησυχητική, καθώς ο λύκος συνέχισε την πορεία του προς την κατοικία της γυναίκας. Μπήκε στην αυλή και επιτέθηκε στη γάτα της, σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό.

Προηγούμενη εμφάνιση λύκου σε δρόμο της Νικήτης

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται παρουσία λύκου στη Νικήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα τέλη Σεπτεμβρίου ένα ακόμη ζώο είχε εμφανιστεί σε δρόμο του χωριού, όπου υπήρχε δημοτικός φωτισμός, αλλά και φως από παρακείμενο μίνι μάρκετ.

Εκείνη την ώρα, ένας κάτοικος καθόταν σε τραπέζι έξω από το κατάστημα. Ξαφνικά, ο λύκος εμφανίστηκε από τη γωνία και κινήθηκε προς το μέρος του, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τρομάξει.

Όπως περιγράφεται, ο κάτοικος έκανε θόρυβο σε μια προσπάθεια να απομακρύνει το ζώο, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπός του από απόσταση μόλις λίγων μέτρων.

Πηγή Βίντεο: YouTube – HalkidikiNews.gr