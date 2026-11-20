Σε ανώτερο στρατιωτικό δικαστήριο της Θεσσαλονίκης παραπέμπεται η υπόθεση του 55χρονου συνταξιούχου αστυνομικού που πέθανε τον περασμένο Μάρτιο, μετά την καθυστερημένη ενημέρωσή του για διάγνωση καρκίνου. Η κατηγορία σε βάρος του χειρουργού του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από αμέλεια διά παραλείψεως, έπειτα από πρόταση της εισαγγελέα και απόφαση των δικαστών.

Η υπόθεση αφορά επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί ο 55χρονος τον Δεκέμβριο του 2022, για οξεία σκωληκοειδίτιδα. Σύμφωνα με τη μήνυση της οικογένειας, το δείγμα της βιοψίας έδειξε αδενοκαρκίνωμα, ωστόσο ο ασθενής ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα περίπου έναν χρόνο αργότερα.

Οι συγγενείς του υποστηρίζουν ότι η καθυστέρηση στέρησε από τον ασθενή πολύτιμο χρόνο για την αντιμετώπιση της ασθένειας και επηρέασε την εξέλιξή της.

«Δεν του δόθηκε ο χρόνος να πολεμήσει τον καρκίνο»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η τοποθέτηση του γιου του 55χρονου κατά τη δικαστική διαδικασία.

«Ο πατέρας μου πέθανε αργά, βασανιστικά και εγκληματικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, εάν είχε ενημερωθεί εγκαίρως για τη βιοψία, θα μπορούσε να είχε αντιμετωπίσει διαφορετικά την ασθένεια.

Στη διαδικασία κατατέθηκε επίσης ότι οι πολύμηνες καθυστερήσεις στα αποτελέσματα των βιοψιών αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα. Στέλεχος της χειρουργικής κλινικής χαρακτήρισε απαράδεκτη την αναμονή των δώδεκα μηνών.

Δίωξη και για τον τότε διοικητή

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο τότε διοικητής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, σε βάρος του οποίου επίσης ασκείται δίωξη.

Το ενδεχόμενο να συνεκδικαστούν οι δύο υποθέσεις αναμένεται να εξεταστεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα.