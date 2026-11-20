Πώς θα κινηθεί το Μετρό, δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Πώς θα κινηθεί το Μετρό, δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Πανελλαδική απεργία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με την ΑΔΕΔΥ, εκπαιδευτικούς και εργαζομένους από πολλούς κλάδους να καλούν σε συμμετοχή.

Οι διεκδικήσεις αφορούν αυξήσεις αποδοχών, την ακρίβεια, την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο και την κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων.

Η ΑΔΕΔΥ κάλεσε την Τρίτη τους δημοσίους υπαλλήλους να δώσουν μαζικό «παρών» στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία. Ζητά παρεμβάσεις για τα οικονομικά και εργασιακά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να μετάσχουν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συλλογικές συμβάσεις, οι μισθοί και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Μετρό, πλοία και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Τα ναυτεργατικά σωματεία «ΠΕΜΕΝ», «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και «ΠΕΝΕΝ» έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου. Με βάση την απόφασή τους, τα πλοία αναμένεται να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.

Στο Μετρό της Αθήνας, το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών, ΣΕΛΜΑ, αποφάσισε στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 το πρωί και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Εκκρεμούν οι αποφάσεις των σωματείων οδηγών λεωφορείων και τρόλεϊ, καθώς και των εργαζομένων σε Ηλεκτρικό και Τραμ. Οι ανακοινώσεις για τα δρομολόγια και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις στις συγκοινωνίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Που θα γίνουν οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ έχει οριστεί για τις 10:30 στην πλατεία Κλαυθμώνος. Την ίδια ώρα έχουν προγραμματιστεί προσυγκεντρώσεις άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων στα Προπύλαια.

Στη Θεσσαλονίκη, οι απεργοί θα συγκεντρωθούν στις 10:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στον Πειραιά, το ραντεβού έχει δοθεί για τις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί επίσης στην Πάτρα, το Αγρίνιο, το Αίγιο, τη Λάρισα, τα Ιωάννινα, την Καβάλα, την Κέρκυρα, τη Λευκάδα και τη Ζάκυνθο.