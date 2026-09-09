Χωρίς φαρμακεία η Αττική στις 14 Σεπτεμβρίου
Κατεβασμένα ρολά θα κρατήσουν τα φαρμακεία σε όλη την Αττική τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η Περιφέρεια αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας τους λόγω της γιορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί επίσημη αργία για τον κλάδο κάθε χρόνο.
Όσοι χρειαστούν φάρμακα ή υγειονομικό υλικό μέσα στη μέρα δεν θα μείνουν ακάλυπτοι. Για την κάλυψη των αναγκών θα παραμείνουν ανοιχτά μόνο τα καθορισμένα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Περιφέρειας Αττικής.
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