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Χωρίς φαρμακεία η Αττική στις 14 Σεπτεμβρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/09/2026 13:28
Χωρίς φαρμακεία η Αττική στις 14 Σεπτεμβρίου
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Κατεβασμένα ρολά θα κρατήσουν τα φαρμακεία σε όλη την Αττική τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η Περιφέρεια αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας τους λόγω της γιορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί επίσημη αργία για τον κλάδο κάθε χρόνο.

 Όσοι χρειαστούν φάρμακα ή υγειονομικό υλικό μέσα στη μέρα δεν θα μείνουν ακάλυπτοι. Για την κάλυψη των αναγκών θα παραμείνουν ανοιχτά μόνο τα καθορισμένα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Περιφέρειας Αττικής.

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