Κοζάνη: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στον χώρο των ΚΤΕΛ

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 60 με 70 ετών, το πρωί στον χώρο των ΚΤΕΛ Κοζάνης. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος φέρεται να ήταν άστεγος, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σημείο, κινητοποιώντας αμέσως τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τους τελευταίους περίπου έξι μήνες περνούσε συνήθως τις νύχτες του έξω από το κυλικείο του σταθμού, όπου κοιμόταν στις καρέκλες έχοντας μαζί του μία κουβέρτα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν την κατάστασή του, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε από τους αστυνομικούς για την καταγραφή του περιστατικού.

Οι πρώτες πληροφορίες παραπέμπουν σε θάνατο από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστικό συμπέρασμα. Για το συμβάν αναμένεται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση.