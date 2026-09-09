Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο “καρφώθηκε” σε στάση – 4 τραυματίες

Ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΘ έπεσε πάνω σε στάση στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Νεάπολης.

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί τέσσερα άτομα. Όλοι τους μεταφέρονται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Δύο από αυτούς έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Η Σφοδρή σύγκρουση ΙΝΤΙΜΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες διακομίσθηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ 4 τραυματίες. Όλες γυναίκες.

Σοβαρά τραυματισμένες είναι μια 21χρονη και μια 62χρονη. Ελαφρά τραυματισμένες είναι η 17χρονη και μια 50χρονη. Σε όλες παρέχεται η απαραίτητη ιατρό νοσηλευτική φροντίδα και υποβάλλονται σε απεικονιστικές εξετάσεις.

Η 21χρονη είναι βαριά τραυματισμένη και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Ακόμη, είναι τραυματισμένη στο κεφάλι και τη λεκάνη.

Οι άλλες τρεις γυναίκες, είναι ελαφρά τραυματίες και παραμένουν νοσηλευόμενες στο νοσοκομείο.

Τέσσερις επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΙΝΤΙΜΕ

Η 21χρονη και 62χρονη βρίσκονταν στη στάση όταν έπεσε πάνω τους το λεωφορείο. Η 17χρονη και η 50χρονη, ήταν επιβάτες στο λεωφορείο.