Νίσυρος: Επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νισύρου αποφάσισε τη χορήγηση -εφάπαξ- χρηματικού βοηθήματος, ύψους 3.000 ευρώ, σε κάθε οικογένεια που υποδέχεται ένα νέο μέλος.Το βοήθημα θα είναι αφορολόγητο, όπως ορίζεται και από τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ δικαιούχοι θα είναι οι μόνιμοι κάτοικοι της Νισύρου.Θα χορηγείται χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και προορίζεται να καλύψει τις πρώτες και σημαντικότερες ανάγκες μιας νέας οικογένειας.

«Βοηθάμε τις νέες οικογένειες, τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν όχι μόνο ένα, αλλά και περισσότερα παιδιά», δήλωσε ο δήμαρχος, Χριστοφής Κορωναίος.

Σημειώνεται ότι το ποσό των 3.000 ευρώ ανά τέκνο, είναι το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.