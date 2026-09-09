Αττικό Ζωολογικό Πάρκο: Γεννήθηκαν τιγράκια

Το Αττικό ζωολογικό πάρκο καλωσόρησε τρία μικρά τιγράκια. Μία είδηση που δίνει ελπίδα για το μέλλον της άγριας πανίδας.

Ένα ξεχωριστό γεγονός έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο Facebook το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, όταν ανακοίνωσε την γέννηση τριών μικρών τίγρεων της Σουμάτρας.

Η γέννηση των μωρών, δύο αρσενικά και ένα θηλυκό, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Συγκεκριμένα, η τίγρη της Σουμάτρας είναι ένα από τα πλέον απειλούμενα υποείδη τίγρης στον κόσμο, καθώς εκτιμάται ότι μόλις 400 περίπου άτομα έχουν απομείνει στη φύση.

Η σταδιακή εξαφάνιση του είδους, ενδεχομένως να προκλήθηκε από την απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, την λαθροθηρία και τις ατελείωτες συγκρούσεις του ανθρώπου με την άγρια ζωή.

Τιγράκι της Σουμάτρας FACEBOOK: Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Στην ανακοίνωσή του το Αττικό ζωολογικό Πάρκο συνέχισε λέγοντας, ότι χθες τα τιγράκια υποβλήθηκαν στην πρώτη τους κτηνιατρική εξέταση. Κατά την διάρκεια της εξέτασης, οι κτηνίατροι τοποθέτησαν μικροτσίπ και τους χορήγησαν τα πρώτα τους εμβόλια. Τέλος, η κτηνιατρική ομάδα τους έκανε διεξοδικό έλεγχο, προκειμένου να παρακολουθήσει την ανάπτυξη και τη γενικότερη ευζωία τους.