Βίντεο: Το τάπερ και η τσάντα έκρυβαν τα ναρκωτικά
Ακολούθησαν τις πληροφορίες που είχαν και ανοίγοντας ένα μικρό ντουλάπι οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης εντόπισαν το ΄΄εμπόρευμα΄΄ που είχε επιμελώς κρυμμένο ένας 50χρονος άνδρας σε περιοχή της συμπρωτεύουσας .
Οι αστυνομικοί κινήθηκαν βάσει σχεδίου και έτσι διαπίστωσαν την εγκληματική δράση του κατηγορούμενου και βρήκαν στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες
Από έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- ακατέργαστη κάνναβη, διαχωρισμένη σε -2- νάιλον σακουλάκια, συνολικού βάρους -284- γραμμαρίων,
- το χρηματικό ποσό των -3.490- ευρώ,
- συσκευή κινητής τηλεφωνίας και
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Ο συλληφθείς, έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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