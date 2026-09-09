Βίντεο: Το τάπερ και η τσάντα έκρυβαν τα ναρκωτικά

Ακολούθησαν τις πληροφορίες που είχαν και ανοίγοντας ένα μικρό ντουλάπι οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης εντόπισαν το ΄΄εμπόρευμα΄΄ που είχε επιμελώς κρυμμένο ένας 50χρονος άνδρας σε περιοχή της συμπρωτεύουσας .

Οι αστυνομικοί κινήθηκαν βάσει σχεδίου και έτσι διαπίστωσαν την εγκληματική δράση του κατηγορούμενου και βρήκαν στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες

Από έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη, διαχωρισμένη σε -2- νάιλον σακουλάκια, συνολικού βάρους -284- γραμμαρίων,

το χρηματικό ποσό των -3.490- ευρώ,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας και

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.