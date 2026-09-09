Πάρος: Δίχτυα με παράνομα μύδια

Τα όστρακα που είχε ψαρέψει και διατηρούσε στην παραλία ο 57χρονος

Τα όστρακα που είχε ψαρέψει και διατηρούσε στην παραλία ο 57χρονος ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Χειροπέδες σε έναν 57χρονο πέρασαν οι αρχές ο οποίο φέρεται να είχε ψαρέψει παράνομα μύδια στην παραλία Δρυού στην Πάρο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό σώμα, ο άνδρας είχε αλιεύσει τα μύδια από θαλάσσια περιοχή που δεν ήταν οριοθετημένη ως σημείο ασφαλούς αλιείας οστρακοειδών.

Το Λιμενικό σώμα έφτασε στα ίχνη του άνδρα μετά από καταγγελία που αφορούσε παράνομη τοποθέτηση και διατήρηση οστρακοειδών. Αφού παρακολούθησαν τη περιοχή όπου καταγγελόταν η διατήρηση των οστράκων, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 57χρονο. Ο άνδρας είχε σε 140 διχτυωτούς σάκους τα όστρακα. Τα όστρακα ζυγίστηκαν από τις αρχές και το βάρος τους έφτασε τα 1570 κιλά.

Το γεγονός πως η περιοχή δεν ήταν οριοθετημένη και κατηγοριοποιημένη ως ζώνη παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων, σημαίνει πως τα αλιεύματα, είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, αν καταναλωθούν.

Τη προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Πάρου.