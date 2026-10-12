Χίος: Στο αεροδρόμιο χρειάζεσαι ομπρέλα… ακόμα και μέσα στο κτίριο

Αεροδρόμιο Χίου, Οκτώβριος 2026.Ο δικηγόρος Τάσος Γιακουμής βρέθηκε μπροστά σε μια εικόνα που μόνο σε τριτοκοσμικές υποδομές θα περίμενε κανείς να αντικρίσει.

Δεν έσταζε απλώς η οροφή. Έβρεχε μέσα στο αεροδρόμιο!

Νερά έπεφταν από παντού, ακόμη και από σημεία όπου βρίσκονταν κάμερες και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα λειτουργούσε κανονικά.

Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως λεπτομέρεια. Πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας επιβατών και εργαζομένων που απαιτεί άμεσο έλεγχο.

Αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με χιούμορ, άνοιξε την ομπρέλα του μέσα στο αεροδρόμιο και σχολίασε το αυτονόητο:

«Είμαστε μέσα στο αεροδρόμιο!»

Για τις υποδομές που αντί να προστατεύουν τους πολίτες, ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους;

Αλλά προς το παρόν, το μόνο που βλέπουμε να βρέχει μέσα στα αεροδρόμια!