Χίος: Κλειστό για τέσσερις μήνες το αεροδρόμιο

Κλειστό θα παραμείνει για τέσσερις μήνες το αεροδρόμιο της Χίου, από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027, με απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Η απόφαση προκαλεί αντιδράσεις στο νησί, με φορείς και Τοπική Αυτοδιοίκηση να καλούν τους κατοίκους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα, στις 12:00, στην πλατεία Βουνακίου.

Ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας από τον Δήμο Χίου

Το κλείσιμο του αεροδρομίου έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, με αντικείμενο τη λειτουργία του αερολιμένα. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η ΥΠΑ αποδέχθηκε πρόταση της κατασκευάστριας εταιρείας και ενημέρωσε τις αεροπορικές εταιρείες για την τετράμηνη αναστολή λειτουργίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, με το οποίο καταγγέλλει τη διακοπή της τακτικής αεροπορικής σύνδεσης του νησιού και ζητά την άμεση επανεξέταση της απόφασης.

Παράλληλα, εισηγείται προς όλους τους φορείς το καθολικό κλείσιμο της Χίου και τη διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης στην πλατεία Βουνακίου.

Γιατί αποφασίστηκε το κλείσιμο του αεροδρομίου

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εξηγεί ότι η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος» συνδέεται με την εκτέλεση των έργων.

Όπως αναφέρει, η απόφαση ελήφθη με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή αεροπορική σύνδεση κατά την τουριστική περίοδο του 2027, να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τις χειμερινές καιρικές συνθήκες και να βελτιωθούν η οργάνωση και η επίβλεψη των εργασιών.

Στους λόγους περιλαμβάνεται, επίσης, η ομαλότερη τεχνική μετάβαση. Η ΥΠΑ σημειώνει ότι έλαβε υπόψη τη δέσμευση της αναδόχου εταιρείας να καταβάλει προσπάθεια για την επιτάχυνση των εργασιών, με στόχο την ολοκλήρωσή τους έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Τι θα ισχύσει για τις επείγουσες πτήσεις

Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας του διαδρόμου, οι πτήσεις επείγοντος χαρακτήρα, όπως οι αεροδιακομιδές, θα πραγματοποιούνται με ελικόπτερα, σύμφωνα με την ΥΠΑ.

Πηγή Φωτογραφίας: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας