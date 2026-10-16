Νικολέττα Καρρά: Το μήνυμα για τα γενέθλιά της

Η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το πάρτι που έκανε για τα γενέθλιά της, ενώ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους και μερικές σκέψεις της.

“Ενας χρόνος μεγαλύτερη.. ένας χρόνος ωριμότερη.. καλύτερη!

Πόσα μπορούν να γίνουν σε ένα χρόνο .. ! Επιτυχίες, αποτυχίες, χαρές και απογοητεύσεις, καταστασεις και άνθρωποι που αλλάζουν γύρω μας, με ρυθμούς ραγδαίους και ολα συμβαίνουν ασταμάτητα δεν προλαβαίνουμε να τα μεταβολισουμε.. αλλάζουν άραγε; Ή εμείς έχουμε αυταπάτες εξαρχής..;”

Έγραψε μεταξύ άλλων ποζάροντας χαμογελαστή μπροστά στην τούρτα γενεθλίων της, δήλωσε ευγνώμων για τις εμπειρίες που αποκτά μεγαλώνοντας. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της υγείας και των λίγων, αλλά σταθερών ανθρώπων στη ζωή της γράφοντας:

“Οπως και να χει, ειμαι ευγνώμων που μεγαλώνω και αποκτάω εμπειριες ..

Είμαι ευγνωμων γιατί υπάρχουν ευτυχως πάντα και σταθερές ..

Να έχουμε υγεία , να είμαστε καλά , ευχαριστώ όλους τόσο πολύ για τις ευχές σας.

Ευχαριστώ και τους δικούς μου ανθρώπους , είναι ελάχιστοι αλλά είναι η δική μου σταθερά…”