Φίλιππος Καμπούρης: με εντολή Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ με την συζυγό του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ με την συζυγό του ΙΝΤΙΜΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στην καθολική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ., Φίλιππου Καμπούρη, καθώς και του ίδιου του πολιτικού κόμματος.

Ο επικεφαλής της Αρχής και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εξέδωσε τη σχετική διάταξη στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για την εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για εξαπάτηση του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Σύμφωνα με το πόρισμα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα να φέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Η εντολή δέσμευσης αφορά συνολικά 12 φυσικά πρόσωπα και 32 εταιρείες, ενώ μέχρι στιγμής έχουν «παγώσει»:

– 5 ακίνητα στα νότια προάστια της Αττικής και την περιφέρεια.

– 8 αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα τέσσερα ανήκουν επίσημα στο κόμμα του ΛΑ.Ο.Σ.

Είναι η πρώτη φορά στην ελληνική δικαστική ιστορία που επιβάλλονται τέτοια μέτρα σε εν ενεργεία αρχηγό πολιτικού σχηματισμού.