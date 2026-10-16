ΔΕΔΔΗΕ: Οι περιοχές που δεν έχουν ρεύμα σήμερα

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής έχει πραγματοποιούνται σήμερα, ο ΔΕΔΔΗΕ, λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου.

Οι διακοπές αφορούν, μεταξύ άλλων, την Αθήνα, το Περιστέρι, το Αιγάλεω, τον Πειραιά, την Κηφισιά, το Μαρούσι και περιοχές της ανατολικής Αττικής.

Που θα γίνουν διακοπές ρεύματος

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ηλεκτροδότησης αφορούν τις εξής περιοχές:

Περιστέρι: Άγιος Ελευθέριος, Λουτράκι, Ναούσης, Π. Παπαφλέσσα, Γερανίου, Ερμιονίδων, Μήδειας, Ευγενίδου, Αγίου Βασιλείου, Πηνελόπης, Γοργίου, Μαράσλη, Κύπρου, Ζαλοκώστα, Πιάνας, Βίγλας, Χειμάρας και Βουρμπιανής

Αιγάλεω: Μανδηλαρά, Αγίας Σοφίας και Τεμένης

Αγία Βαρβάρα: Ελευθερίου Βενιζέλου, Αθανασίου Διάκου, Αιόλου, Αγίας Ελεούσης, Ερμού, Προβελεγγίου, Κρήτης, Ανδρέα Δημητρίου, Καλατζάκου και Παλαμά

Χαϊδάρι: Κομνηνών, Ν. Φωκά, Τσιμισκή, Βυζαντίου και Ιουστινιανού

Αχαρνές: Στην οδό Δεκελείας, από την Ηρώων Πολυτεχνείου έως την Πάρνηθος

Νέα Φιλαδέλφεια: Στην οδό Χίου, έως τη συμβολή με την οδό Ρόδου

Κηφισιά: Στις οδούς Δ. Γούναρη, Καραϊσκάκη και Αυράς

Μεταμόρφωση: Στις οδούς Δελφών και Ελευθερίου Βενιζέλου

Μαρούσι: Στις οδούς Ζαλοκώστα και Αμμοχώστου

Διακοπές σε Αθήνα, Πειραιά και ανατολική Αττική

Στον Δήμο Αθηναίων, οι διακοπές επηρεάζουν δρόμους όπως η Λιοσίων, η Κρήτης, η Σουρμελή, η Κ. Παλαιολόγου, η Σωνιέρου, η Μακεδονίας, η Αλκιβιάδου, η Φιλάστρατους, η Παλληναιών, η Φυλασίων, η Αμφιτρύωνος, η Ιπποθοντίδων, η Κειριάδων, η Φιλοστράτου και η Τριών Ιεραρχών.

Στον Πειραιά, προβλήματα ηλεκτροδότησης συναντάμε στην οδό Θεάτρου και στην οδό Ζέας, ενώ στη Σαλαμίνα επηρεάζεται η περιοχή Μούλκι.

Στη Λαυρεωτική, οι διακοπές αφορούν την Κερατέα, το Πόρτο Εννέα, το Μαλιακούκι, τον Πράσινο Γιαλό και την οδό Αστυπάλαιας.

Επίσης, διακοπές έχουν προγραμματιστεί στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στον Χολαργό, στο Νέο Ψυχικό και σε περιοχές των Δήμων Κρωπίας, Παιανίας, Σπάτων και Λούτσας.

Τι επισημαίνει ο ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς οι αγωγοί πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό τάση σε όλη τη διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής.