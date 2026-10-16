Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης

Ένας σπουδαίος κύκλος ζωής έκλεισε σήμερα για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Ο αγαπημένος σε όλους ” Καπετάνιος” έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, υπήρξε μεγάλος επιχειρηματίας, άνθρωπος της ναυτιλίας, αλλά και ο ιστορικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού.

Συνδέθηκε μάλιστα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πράσινης ομάδας.

Η Χάρις Μανουσάκη θα μας πει περισσότερα για το σπουδαίο έργο του.