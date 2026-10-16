Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης
Καλό ταξίδι «Καπετάνιε»
Ένας σπουδαίος κύκλος ζωής έκλεισε σήμερα για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Ο αγαπημένος σε όλους ” Καπετάνιος” έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.
Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, υπήρξε μεγάλος επιχειρηματίας, άνθρωπος της ναυτιλίας, αλλά και ο ιστορικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
Συνδέθηκε μάλιστα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πράσινης ομάδας.
Η Χάρις Μανουσάκη θα μας πει περισσότερα για το σπουδαίο έργο του.
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