LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

14:50
ALPHA NEWS

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης

Καλό ταξίδι «Καπετάνιε»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/10/2026 14:34

Ένας σπουδαίος κύκλος ζωής έκλεισε σήμερα για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Ο αγαπημένος σε όλους ” Καπετάνιος” έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, υπήρξε μεγάλος επιχειρηματίας, άνθρωπος της ναυτιλίας, αλλά και ο ιστορικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού.

Συνδέθηκε μάλιστα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πράσινης ομάδας.

Η Χάρις Μανουσάκη θα μας πει περισσότερα για το σπουδαίο έργο του.

 

γιώργος βαρδινογιάννης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε ο «Καπετάνιος» Γιώργος Βαρδινογιάννης

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης