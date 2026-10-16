Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας

Ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο η πρώτη ανασκαφική περίοδος της συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας.

Η έρευνα πραγματοποιείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Κινεζική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Θέση «Κακαβαριά» στο Αγγελόκαστρο του Δ. Αγρινίου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η συγκεκριμένη έρευνα εντάσσεται σε πενταετές πρόγραμμα (2026–2030), με στόχο τη συστηματική διερεύνηση του οικισμού της αρχαίας Αρσινόης, τη μελέτη της πολεοδομικής και οικιστικής του οργάνωσης και των σημαντικών αρχιτεκτονικών καταλοίπων της θέσης. Το πρόγραμμα διευθύνεται από τη Δρ Ολυμπία Βικάτου, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ επικεφαλής από την πλευρά της Κινεζικής Σχολής είναι ο Δρ Li Xinwei, Διευθυντής της Σχολής.

Εργασίες στον νότιο τομέα της ανασκαφής ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στη θέση «Κακαβαριά», όπου κατά το παρελθόν είχαν αποκαλυφθεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της αρχαίας Αρσινόης. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε φέτος επικεντρώθηκε στην επέκταση της παλαιότερης ανασκαφής, στη διερεύνηση και τεκμηρίωση των καταλοίπων και στην αναζήτηση νέων στοιχείων για την οργάνωση του αρχαίου οικισμού.

Νότιος τομέας της ανασκαφής ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Βόρειος τομέας της ανασκαφής ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σημαντικό κομμάτι της ανασκαφής παρουσίασε η διερεύνηση σημαντικού κτηρίου, τμήματα του οποίου είχαν ανασκαφεί κατά το παρελθόν από τον αρχαιολόγο Λάζαρο Κολώνα. Τα νέα ευρύματα δείχνουν ότι πρόκειται για τετράγωνο οικοδόμημα επιμελημένης δόμησης με περίστυλη αυλή, το οποίο παρουσιάζει ίχνη μετασκευών και διαδοχικών φάσεων χρήσης και ομοιότητες με κτήρια άλλων θέσεων της Αιτωλοακαρνανίας, όπως η Καλυδώνα.

Ελληνοκινεζική ομάδα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η ανασκαφή απέδωσε καρπούς, καθώς βρέθηκε σημαντικό αρχαιολογικό υλικό, μεταξύ άλλων : κεράμους στέγης, πήλινα ακροκέραμα, αγγεία, χάλκινα νομίσματα και ζωικά κατάλοιπα. Το υλικό βρίσκεται υπό συντήρηση και μελέτη, ενώ θα ακολουθήσουν η ταύτιση και η χρονολόγησή του.

Αντιφανέος ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πήλινα Ακροκέρομα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πήλινος λύχνος ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα πήλινης μήτρας αγγείου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ζωικό Κατάλοιπο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ενσφράγιστη πήλινη κεραμίδα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Λίθινο κατώφλι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος προβλέπεται η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας, η διερεύνηση της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, καθώς και η αξιοποίηση γεωφυσικών μεθόδων, τηλεπισκόπησης, επιφανειακής και γεωαρχαιολογικής έρευνας, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση της πολεοδομικής οργάνωσης, της ιστορίας και της εξέλιξης της αρχαίας Αρσινόης.