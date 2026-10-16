Συλλήψεις μελών εγκληματικής ομάδας για παράνομο ηλεκτρονικό τζόγο

Κατηγορητήριο κακουργηματικού χαρακτήρα αντιμετωπίζουν 18 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε εις βάρος τους ποινική δίωξη για σωρεία αδικημάτων, έπειτα από την εξάρθρωση πολυμελούς δικτύου που διηύθυνε παράνομο ηλεκτρονικό τζόγο σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στο μικροσκόπιο της πολύμηνης έρευνας βρέθηκε η λειτουργία καταστημάτων με τυχερά παίγνια («φρουτάκια»), τα οποία λειτουργούσαν με τη χρήση «αχυρανθρώπων» ως προστατευτικό μανδύα για τους πραγματικούς διαχειριστές. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιγράφει μια καλά οργανωμένη δομή με διακριτούς ρόλους, η δράση της οποίας εκτείνεται σε βάθος πολλών ετών, αποκομίζοντας τεράστια οικονομικά οφέλη.

Η δίωξη που απαγγέλθηκε, ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής του κάθε κατηγορουμένου, περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου (και απλή συνέργεια σε αυτήν)

Απάτη με περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρόμικου χρήματος»)

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των ανακριτικών αρχών της Θεσσαλονίκης, από όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν τη νόμιμη προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.